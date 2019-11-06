雲頂唱到美國！草蜢應粉絲要求Encore再開騷

草蜢成軍34年最近首次合體賺奶粉錢，穿上西裝在代表「活力鐵三角」的三角形舞台上跳舞，以強勁舞蹈和弗爆的body拍廣告。蘇志威（蘇老闆）、蔡一智和蔡一傑雖然平均年齡53歲，但體能贏過很多年輕人，除了勤力練「舞」，蘇老闆說：「飲食質素好重要，呢啲叫做補養得宜！」傑仔表示認同：「平時我哋游水、打波、跑步、行山……咩運動都做，要好好保養肌肉，骨骼和關節。」阿智說：「我哋一直都有飲好多奶去補鈣。」

草蜢單是11月「17385 世界巡迴演唱會」就要跑3場，從熱辣辣的馬來西亞雲頂唱到凍冰冰的美國。據悉下星期周末的雲頂站原來是「Encore版」，傑仔說：「這個『17385』演唱會去年已經唱咗雲頂站，但因為好多Fans投訴買唔到飛要求再搞，所以咁快就返轉頭再開騷。」蘇老闆強調雖然Encore再開騷，但內容會是「升級版」，就算去年看過都感到耳目一新。至於月底美國站亦是「飛」常特別，阿智說：「因為美國Fans太多，所以我哋決定28號首先在東岸開騷，然後漏夜趕路，隔一日就喺西岸Reno開騷。」由30幾度的雲頂到冰天雪地的美國，體能適應很重要，他說：「所以我哋會每日飲奶粉係咁揼，交足百份之200精彩節目畀Fans！」

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