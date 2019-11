林志玲11‧17台南擺喜酒：來接受愛的抱抱

今年6月6日宣布閃婚的台灣第一名模林志玲,她與日本天團EXILE老公AKIRA的婚期一直保密,早前志玲終於漏口風,稱結婚儀式尚未決定,但日期已確定了。今日志玲的婚禮邀請終於曝光,日期是本月17日,選在林爸爸的家鄉台南舉行。邀請由林志玲和老公AKIRA聯名發出,寫着:「敬愛的我最親愛的您,來自我們的小邀請~因為您對我們而言是非常重要的人,所以請您來接受我們愛的抱抱。讓幸福無限延伸。2019年11月17日在台南喔,預計下午就會開始小小的儀式派對,We will be honored with your presence 。」

志玲的台南婚禮採以派對儀式,雖然未有明確寫明婚禮地點,但估計應邀出席的嘉賓眾多,將會相當熱鬧,由於林爸爸是台南後壁人,故孝順的志玲應該會選在台南的後壁。至於林志玲哥哥林志鴻對於志玲的婚禮細節,只回應:「這個要跟她本人或是團隊確認,我不方便多說甚麼。」問到他的心情,他講笑說:「你這樣是要套我話,還是請你們去問她本人吧!」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。