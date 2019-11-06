人人愛海潮　溫碧霞越南奪電影獎項

藝人溫碧霞（Irene）最近心情特別靚，事業屢奪佳績，除了擔正主角的新電影《墮落花》受到關注入選亞洲電影節之外，日前還奪得越南的「The best movie icon」獎，Irene專程飛往越南出席頒獎禮。被選為香港電影界最具代表的標誌，Irene感到意外又驚喜：「我好開心呀！完全冇諗到原來喺越南有咁多人鍾意我，佢哋同我講好鍾意睇我演嘅電影及電視劇，我竟然依家至知原來喺越南有咁多粉絲，大家仲話我知，好多部經典電影及電視劇的經典角色大家都好鍾意，最受歡迎係妲己同海潮。」

Irene也很喜歡越南這地方，順道與工作人員四出遊覽了一下，她讚當地美食好味，風景也很美。問她會否計劃以後增產拍電影及復出拍電視劇？她說：「我都係會堅持重質不重量，堅持有好劇本才拍，拍一部好電影及電視劇至係真係報答一直支持自己嘅Fans，我答應大家只要有好劇本一定會再拍電視劇！好多人睇完《墮落花》都讚我演得好，真係好開心，呢個角色對我來講係一個好大嘅突破，畀人讚演技好，畀讚我靚開心好多！哈哈！」

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