衛詩雅李靖筠張沛樂化身Charlie's Angels

藝人衛詩雅、李靖筠（Gladys）及張沛樂（沙律）配合新版《神探俏嬌娃》宣傳，化身香港版「Charlie's Angels」，三女平日對體態都甚有要求，不但有健身運動習慣，更嘗試過渡海泳、拳擊等多種力量型競技，練就一身「好功夫」，與電影中三位Angels一樣是「智慧、美貌、力量」並重！對於新一集電影，三人都表示很期待，而且很喜歡電影中傳達的『Women can be very strong』信息，很適合現今女性觀看。

衛詩雅覺得自己跟Naomi Scott的角色比較相似：「角色一開始只係一個普通技術人員，因為遇到意外，另外兩個主角救咗佢先加入Angels，佢喺電影入面要好冷靜幫忙想辦法，跟我性格有啲相似。」沙律平時練習拳擊，狠勁自然不在話下，她說：「我諗我應該比較似Kristen Stewart（姬絲汀史釗活）嘅角色！做事好狠，但有時又會很衝動，無論做事或者說話都係。」Gladys看上去身形雖然比較瘦削，但其實也是個運動達人，她說：「我睇海報和預告就好喜歡Ella Balinska嘅角色，看上去好似很弱不禁風，但其實要出手一樣完成到使命。」

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