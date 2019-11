衛詩雅李靖筠張沛樂化身Charlie's Angels

藝人衛詩雅、李靖筠(Gladys)及張沛樂(沙律)配合新版《神探俏嬌娃》宣傳,化身香港版「Charlie's Angels」,三女平日對體態都甚有要求,不但有健身運動習慣,更嘗試過渡海泳、拳擊等多種力量型競技,練就一身「好功夫」,與電影中三位Angels一樣是「智慧、美貌、力量」並重!對於新一集電影,三人都表示很期待,而且很喜歡電影中傳達的『Women can be very strong』信息,很適合現今女性觀看。

衛詩雅覺得自己跟Naomi Scott的角色比較相似:「角色一開始只係一個普通技術人員,因為遇到意外,另外兩個主角救咗佢先加入Angels,佢喺電影入面要好冷靜幫忙想辦法,跟我性格有啲相似。」沙律平時練習拳擊,狠勁自然不在話下,她說:「我諗我應該比較似Kristen Stewart(姬絲汀史釗活)嘅角色!做事好狠,但有時又會很衝動,無論做事或者說話都係。」Gladys看上去身形雖然比較瘦削,但其實也是個運動達人,她說:「我睇海報和預告就好喜歡Ella Balinska嘅角色,看上去好似很弱不禁風,但其實要出手一樣完成到使命。」

--------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。