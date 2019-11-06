爆男友聽唱歌聽到厭　陳煒收千萬基金？

藝人陳煒出席《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 (Part 2)》綵排，透露到時會獨唱兩首歌，再合唱《只怕不再遇上》，又表示合唱期間會與賈思樂加插戲份：「同佢有共同諗法，我哋之前冇傾過，就係佢會喺中間music break加插戲份。（咀戲？）唔係，首歌女仔係苦情，同個男仔難捨難離。（你依家咁甜蜜咪做唔到？）唔會，隨時入戲。」

問到醫生男友可會到場支持？她笑言不會：「我喺屋企練歌佢聽得太多啦，公開場合保持低調。（聽到厭？）唔係嘅。」而講到有傳男友送她千萬基金，兩人又計劃閃婚？她笑言：「報道你都信？冇咁嘅事。（閃婚？）冇，唔係識咗好耐，未去到咁長遠。（視對方為結婚對象？）依家大家好開心。（有冇傾過結婚？）冇，大家唔係好長時間。（兩個會唔會一齊投資？）冇，我哋兩個工作唔相同，冇咩可以合作，財政獨立好啲，佢搵我拍廣告梗係得。」

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