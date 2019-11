爆男友聽唱歌聽到厭　陳煒收千萬基金？

藝人陳煒出席《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 (Part 2)》綵排,透露到時會獨唱兩首歌,再合唱《只怕不再遇上》,又表示合唱期間會與賈思樂加插戲份:「同佢有共同諗法,我哋之前冇傾過,就係佢會喺中間music break加插戲份。(咀戲?)唔係,首歌女仔係苦情,同個男仔難捨難離。(你依家咁甜蜜咪做唔到?)唔會,隨時入戲。」

問到醫生男友可會到場支持?她笑言不會:「我喺屋企練歌佢聽得太多啦,公開場合保持低調。(聽到厭?)唔係嘅。」而講到有傳男友送她千萬基金,兩人又計劃閃婚?她笑言:「報道你都信?冇咁嘅事。(閃婚?)冇,唔係識咗好耐,未去到咁長遠。(視對方為結婚對象?)依家大家好開心。(有冇傾過結婚?)冇,大家唔係好長時間。(兩個會唔會一齊投資?)冇,我哋兩個工作唔相同,冇咩可以合作,財政獨立好啲,佢搵我拍廣告梗係得。」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你