練歌當胎教　楊思琦開騷老公唔捧場

藝人楊思琦出席《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019（Part 2）》綵排，現正佗B的她笑言練歌可乘機胎教，希望BB喜歡音樂。問到BB聽到音樂可有郁？她笑言：「有啲反應，Feel到做緊運動，唔知係佢鍾意音樂定因為我食飽。」她又繼續避談BB性別及幾時出生，只透露是鼠BB，問到可會在港生B？她表示：「可能會喺香港，因為喺香港方便照顧姐姐（大女），幾個月唔見會掛住佢。」

她又謂會順產，現時佗第二胎很享受過程：「始終隔咗7年幾再佗，又有啲唔慣，個肚開始重，有少少攰。」她又謂女兒知道可以做家姐很開心：「早幾年佢已經想有個伴，冇咁悶，不過佢都未知會係細佬定細妹，想畀個驚喜佢。」她又謂到時會代BB買份禮物給家姐。而開騷期間，女兒會來捧場，但老公就不會，因個人比較靜。

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