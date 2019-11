練歌當胎教　楊思琦開騷老公唔捧場

藝人楊思琦出席《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019(Part 2)》綵排,現正佗B的她笑言練歌可乘機胎教,希望BB喜歡音樂。問到BB聽到音樂可有郁?她笑言:「有啲反應,Feel到做緊運動,唔知係佢鍾意音樂定因為我食飽。」她又繼續避談BB性別及幾時出生,只透露是鼠BB,問到可會在港生B?她表示:「可能會喺香港,因為喺香港方便照顧姐姐(大女),幾個月唔見會掛住佢。」

她又謂會順產,現時佗第二胎很享受過程:「始終隔咗7年幾再佗,又有啲唔慣,個肚開始重,有少少攰。」她又謂女兒知道可以做家姐很開心:「早幾年佢已經想有個伴,冇咁悶,不過佢都未知會係細佬定細妹,想畀個驚喜佢。」她又謂到時會代BB買份禮物給家姐。而開騷期間,女兒會來捧場,但老公就不會,因個人比較靜。

