藝人賈思樂(Louie)為《賈思樂 ME & MY GIRLS in Concert 2019 (Part 2)》綵排,同場有擔任嘉賓的陳煒、楊思琦、戚美珍及陳秀雯。Louie表示即將開騷很開心,但練歌練到聲音沙啞:「每朝8點起身練歌,記歌詞最辛苦,因為唔識睇中文,拼音辛苦,不過依家都熟到燶。」

他又透露演唱會加設對談環節,邀得相識多年好友的李司棋、陳法蓉、吳浣儀及陳敏兒爆其大鑊:「會講我啲烏龍、論盡事、醜態、甩碌嘢,已經叫佢哋手下留情。」問到現時可會養聲?他表示完成綵排後會閉關5日休息。

