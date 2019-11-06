等愛！衛詩開到口叫教友主動追佢

歌手衛詩（Jill）和李樂詩（Joyce）錄影ViuTV音樂節目《Chill Club》，Jill以透視Bra上陣，鮮有性感。講到兩人都有個「詩」字，英文名又是J字頭，兩女一見面就雞啄唔斷，表示曾在不同活動見面，但就未試過合唱，今次節目都未有合唱，Joyce表示今次反而與彭家麗合唱，亦會唱無綫劇集《真情》的主題曲：「搵咗Joey Tang幫我改吓首歌，因為都好多年，所以搵佢幫我改做acoustic同彈結他。」

Jill則謂會唱陳奕迅的《Lonely Christmas》，單身的她笑言不Lonely，問到今年聖誕可會約心上人？她表示：「我冇約佢，佢都冇約我，其實佢都對我有意思，不過佢呢段時間就想單身先。」Joyce即笑言：「揀過第二個啦，同我出多啲街，我介紹男仔畀你。」Jill又謂與男生是教友，聖誕節會見，但未知會否私下約，問到可會主動約對方？她則謂：「唔係好想，男仔應該要約女仔，佢要主動啲。」Joyce亦表示：「佢係好sweet嘅女仔，要啲時間搵到識得欣賞佢嘅人，唔好迫，同埋女仔梗係唔好做主動，佢要辛苦追到你先值得。」

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