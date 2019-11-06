感激影迷支持　陳家樂完美演繹男性優雅

藝人陳家樂近日獲邀請到英皇鐘錶珠寶中環旗艦店率先挑選心水聖誕禮物，他佩戴名士錶克里頓Baumatic多款腕錶，配襯多套西裝造型，完美演繹男性優雅，魅力大增！今年一直忙於拍攝電影的家樂，最近更獲邀成為《第16屆香港亞洲電影節》大使，他表示感激影迷、身邊朋友及同事的認同及支持。

一向重視友情及親情的家樂在拍攝過程中，除了為自己挑選聖誕禮物，仍不忘為好友物色心水腕錶，更笑言身邊好友的要求都很高：「手錶象徵男士品味，我身邊很多朋友跟我一樣，都喜歡實用而有品味的腕錶，特別注重美感，名士錶克里頓Baumatic腕錶可說是時尚衣櫥配飾中必備的時計傑作，精美材質和精緻配色展現極致的陽剛優雅氣勢，令人愛不釋手。」

問及挑選腕錶心得，家樂說：「腕錶外形和機芯能夠反映男人個性，除了有時尚外表，最重要內涵，時間對藝人更重要，每日都會有不同通告，時間管理好重要，所以腕錶不單是一種品味的提升，更能體現自己對時間的重視和掌控。」

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