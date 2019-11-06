成年冇見過細佬　Julio爆Soler下年出新歌

樂隊Soler成員Julio與ToNick等在土瓜灣為澳門舉行的《Let’s Mixture Rock Party 融洽搖滾派對》採排。Julio透露Soler 2020年將會推出新歌，對新歌相當期待，他笑說：「我都好耐冇見細佬，講起有少少想喊，佢依家喺加拿大住，我哋未試過分開咁耐，差唔多一年，因為時差連電話好少講。」

講到鄧紫棋與經理人張丹對簿公堂，Soler亦曾與經理人張丹出現合約糾紛，擾攘多年才解決，Julio表示：「都知道佢哋出咗事，但唔知道已經分開咗，希望唔好令到太多人唔開心。當年對我都好大影響，用咗唔少時間先可以企番起身。依家喺澳門用老竇個名開咗新公司，亦都會繼續同其他公司合作。」

問到Julio有甚麼意見給鄧紫棋？他說：「真係唔知點講，鎮定啲囉，我都係嗰陣學識鎮定，希望佢唔好太灰心，佢嘅性格應該堅持得到。其實藝人出問題除咗影響本身，亦會影響歌迷、工作人員，希望件事唔好再重複。」

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