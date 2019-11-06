洪卓立客串拍劇曬到中暑

歌手洪卓立（Ken）及吳浩康（Deep）到電視城錄影《娛樂大家》，兩人表示來前有惡補玩遊戲，綵排又玩了幾鋪，問到與汪明荃同場可會緊張？Deep笑言：「見到已經緊張，頭先綵排大家好多聲音，言詞好尖銳，但陣間錄影大家見到阿姐呢啲應該都會冇晒。」講到工作，Ken透露現時拍緊劇集《逆天奇案》，客串兩、三集，上幾星期拍攝正午踩單車戲份更中暑：「冇諗過會咁曬，仲要係着住絨衞衣，冇諗住自己會中暑，真係太熱，成條底褲都濕晒，換衫黐立立。（有冇換底褲？）冇呀！冇諗過會咁甘，之後仲要入去電視城做嘢。」

Deep就透露12月30日會在麥花臣開騷，問到可會因社會情況可能會取消演唱會而做定準備？他表示：「依家呢個時勢冇得唔準備，要確保番觀眾安全，交畀大會決定點樣。（提早下午開騷？）都ok。」講到Ken之前演唱會因社會情況已取消，問到何時會補辦？他表示：「未傾到住，因為嚟緊三個月我都要做演員。」Deep笑言問可不可以做Ken的演唱會嘉賓，Ken即笑言：「應該係你開先，如果你請我我就請你啦。」

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