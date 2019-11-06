擇偶難覓單身漢　菊梓喬唔做一姐：我做細

歌手菊梓喬（Hana）到電視城錄影《娛樂大家》節目，笑言被鄭裕玲稱呼「喬妹」，但叫大家叫番佢做「梓喬」，這個感覺較好，問是不想被稱呼「菊姐」？她說：「因為真係唔係菊姐。（叫你做「菊一姐」先啱？）唔係，我做細。」她談及新歌《逆光飛翔》，希望可以找到心愛的人攜手追光延續愛，又想找個人跟她一起看北極光：「好浪漫，呢啲係要同男朋友一齊去嘅。（咁你搵到『追光男』？） 希望可以有人肯陪我睇啦，因為我就嚟生日，到時會同Fans一齊玩。」

問生日願望可會想找到男友？她說：「我想有人錫我、對我好。（同張景淳之後幾耐冇拍拖？）嗰個傳聞啫，依家工作梗係排第一，如果遲啲有時間咪Speed Dating（極速約會）囉，我OK，因為大家擺明係想結識異性。（交友App呢？ ）嗰啲好恐怖，有晒大家資料好明目張膽，Speed Dating可以見到真人。」

年紀唔成問題

講到擇偶條件，她笑言極高要求：「係好人，個心唔會存有一點唔好嘅嘢，就好似BB咁簡單，同埋錫我。（樣呢？）最緊要順眼就得。（細過你得唔得？）年紀從來唔係問題，總之唔好有女朋友或老婆，呢啲都難，因為我呢個年紀可以匹配嘅好多都結咗婚或已經有穩定嘅另一半。」

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