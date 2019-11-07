【閨蜜睡房】Ben Sir教冧女　點只得把口

放下教師身份的「Ben Sir」歐陽偉豪，憑輕鬆搞笑的主持方式成名，最近他應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持李文珊（Sherman）分享其出名的口技。直認把口最叻的他，其實扮嘢亦好耍家，扮過楊過與神探伽利略等，但更多人覺得他扮周星馳最成功，他說：「即使我唔係有心扮周星馳，觀眾都話我似，其實我唔想，我係需要扮嘢，否則日日用老師身份去教會好悶。」

想同周星馳鬥戲

近年他開始在電視劇、電影中客串，他坦言很想做一個有自己思想的教育電影或舞台劇：「我哋呢啲係賣思想，唔係賣樣嘅，始終我教咗三十幾年書，好想做一啲教育嘅嘢。」更希望有機會與周星馳做對手戲：「借住合作可以向佢致敬！」

外表平實的他，原來是個浪漫的老公，曾經為太太自製獨特的一周情人節，更會不時送花，又愛拍拖行沙灘，想知道Ben Sir更多浪漫冧招？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。