東方日報C1：黃心美豪門夢碎博1.4億六合彩大翻身

六合彩是普羅大眾的黃金夢，亦是藝人黃心美寄望博翻身的黃金機會！妹妹黃心穎衰偷食後敗走美國求生，受拖累的心美豪門夢碎「財色兼失」，為求絕地翻身，親自出征往投注站，放下優雅身段逼在阿叔堆投注，進擊今晚1.4億元超級巨獎！

今年4月黃心穎被揭擒啜「人夫」許志安後，演藝事業即時煞停，她只在社交網公開道歉後，即「潛逃」往美國求出路，有傳她改名在當地任地產代理。妹妹有出路，姐姐黃心美則慘被連累，樣靚口才好的她，一直成為不少客戶欽點的活動司儀，但因妹妹的負面新聞，致工作量大減。惟低處未算低，她本來和富三代、馬清偉、薛芷倫之子馬桂烽發展姐弟戀並打得火熱，亦因妹妹偷食事件，連自己曾離婚等情史也被翻出，有傳因而「被分手」，百億新抱豪門夢碎，甩拖近半年依然「守齋」冇拖拍！

入投注站巡一圈

人財兩失的心美，對今期的1.4億元六合彩巨額獎金，視為機不可失的翻身機會。日前下午5時許，戴黑色Cap帽、孭住大手袋，一身街坊Look素顏打扮的心美，行色匆匆的走入油塘的投注站，惟入內巡了一圈，即急步走到附近的商場。平時打扮舉止優雅的她，搭扶手電梯時突然散發一股「麻甩味」，一腳踏上高一級電梯，大玩「腿張開」，非常豪邁！

上完彈藥刨Number

原來她是趕往櫃員機提款「上彈藥」，撳完錢後她即到書店購物，見她買了書本，又去美食廣場買燒味外賣，之後再到個人護理用品店狂掃沐浴露、衞生巾、洗髮露等。滿載而歸的她，始終心繫六合彩億元彩金，在返家前特意再到投注站。當時投注站人頭湧湧，不少阿叔阿伯在站內駐足觀看六合彩過往的攪珠結果，心美毫不介意照插入男人堆，非常專注的「刨Number」，研究了5分鐘後，即場劃了三張彩票，非常有耐性的排長龍落注，投注後她一臉如釋重負，小心翼翼的把彩票收好後返回住所。

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