蘇玉華望住海量工作爆喊：點解要咁辛苦

藝人蘇玉華早前接受電台訪問，自認性格兩極化，工作時容易急躁、緊張，自我要求十分高；日常生活上她則會刻意放鬆，盡量悠閒，以平衡情緒。問及其快樂之道，她直言自己很容易感到快樂︰「每朝為自己泡一壺茶，就上天台打掃，我喺天台種咗好多花草，好似個僧人咁拎起掃帚，掃走地上嘅枯葉、沙塵，我就會覺得好舒暢、明朗，好似幫自己掃走煩憂。」

樂觀性格的蘇玉華，人生最痛苦的日子是初拍劇的日子，她說︰「當時拍劇拍到天昏地暗，派任何工作畀你都要Say Yes，爆Show爆到七彩。我記得當時已接拍三套劇集，有一日PA再派通告，我望住連同手上已有幾疊嘅通告，忍唔住喊咗出嚟。因為你知道嚟緊嘅日子冇得瞓，唔係人過嘅日子。我問自己︰『到底你做緊乜？點解要做得咁辛苦？』」亦覺得如果付出與成果不對等，也是很痛苦的事，後來改簽部頭合約，才得以專注演戲。

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