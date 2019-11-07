真實腰圍數字曝光！Baby公開練螞蟻腰秘訣

藝人楊穎（Angelababy）2017年一月為老公黃曉明誕下囝囝「小海綿」，之後佢就極速回歸幕前繼續事業拼博，最難得係佢生完仔都一樣維持條「螞蟻腰」，近日仲公開場自己腰圍添！佢就喺大陸綜藝節目《變身總動員》公開測量腰圍，一度先知原來Baby腰圍只有54cm（約21吋），企佢身旁嘅嘉賓、大陸女星馬薇薇淨係頭圍就有56cm（約22吋），兩個人對比強烈，而Baby頭圍都只係50cm（約19吋），一副「神仙身材」引發網友熱議。

之後Baby透露其實自己好愛食零食，被問到點解唔怕肥時？佢都直言可能關基因事，佢仲話自己死穴係唔餓得，一餓就會脾氣超差。Baby又提到Keep Fit最緊要自律，佢自己就會時示時抽空用新鮮青瓜敷臉，並養成規律生活習慣，食完飯會至少企半小時，盡量保持睡前5小時前吃飯，先唔會阻礙消化，大家真係要學嘢喇！

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