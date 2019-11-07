安俊英認造假　IZ*ONE下周一回歸騷宣布取消

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）的製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範前日因涉嫌偽造賽果而被法院頒發拘留令，昨晚播出的SBS新聞節目《8 News》昨晚報道指安俊英在受查時承認在《PD101》第三季《Produce 48》（PD48）及第四季《Produce X 101》（PDX101）中造假，但就否認第一季及第二季有黑幕。

警方發現安俊英從去年下半年起，獲事務所相關人士招待到娛樂場所，曾40次接受數百萬韓圜的現金，共收取逾1億韓圜（約69萬港元）。而警方除了調查《PD101》有否造假之外，亦已開始調查包括《偶像學校》等其他Mnet製作的選秀節目。

因安俊英承認《PD48》及《PDX101》均有造假，《PD48》出身的限定女團IZ*ONE及《PDX101》出身的限定男團X1之後的演藝活動亦很可能受到影響，其中IZ*ONE原定於本月11日推出首張正規專輯《BLOOM*IZ》，並將於同日舉行回歸騷會見傳媒，但所屬的Of The Record事務所今日就宣布當日的回歸騷將會取消，已錄影的Mnet回歸節目就未知會否如常播映，而她們早前已經為JTBC節目《Idol Room》進行錄影，電視台相關人士表示雖然節目已經錄影，但就未確定會否播出，會等待調查結果再作決定。

而於9月結束出道專輯宣傳活動的X1，將於周日在泰國曼谷參加韓流騷，本月16日會在韓國出席《2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT》頒獎禮，VLIVE方面表示X1暫時還在出席名單之內，但所有出席嘉賓都可能有變動，所以不能完全確定X1會出席。