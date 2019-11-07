《葉問4》聖誕上映　甄子丹拍前兩日收劇本

藝人甄子丹主演、葉偉信導演、黃百鳴監製的功夫電影《葉問》系列一直風靡全球，創出十年經典，而《葉問4:完結篇》最後一戰，落實於聖誕上映。隨着甄子丹、葉偉信合作無間、充滿默契，今集甄子丹選擇隨心方法去演，他說：「去到第四集，我已經好了解『葉問』這個人物，導演亦想我隨心一點，所以都是開拍前兩天才給我劇本，再結合現場給我的感覺琢磨，結果演出來的效果，我和導演都很滿意。」

在公布的首條預告片中，看到年少曾經在英文學校讀書的葉問，以簡單英語回答外籍校長提問，帶出今集故事以外國為背景。繼而葉問與飾演中華總會會長萬宗華的吳樾大打出手，二人以玻璃轉盤切磋武術；同時看到葉問與曾參演《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins飾演的海軍陸戰隊軍官，在軍營對決，同樣新加入的吳建豪就飾演華籍軍官、飾演李小龍的陳國坤在體育館打跆拳道；還有在唐人街中秋晚會挑戰葉問的高戰（Chris Collins）、及飾演被欺凌的華人女學生、年僅16歲的新生代演員李宛妲，短短分半鐘《葉問4》預告戲味十足。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。