入行後得兩次咀戲　韋家雄呻想試耐啲都唔得

藝人韋家雄今日現身電台宣傳無綫劇集《牛下女高音》，他表示劇集本周進入結局篇，卻笑言一直都冇收睇過：「要開《木棘証人》，瞓覺都冇時間，尋日終於拍完。（你同張文慈有Kiss戲？）係呀，蜻蜓點水咁。」有同太太報定案有親熱戲？他大笑：「點完先交代，都冇諗過真係有呢場，但講聲係好啲嘅。（太太會呷醋？）唔會啩，又未播，可能播嗰日帶佢出街。（太太會唔畀你接有親熱戲嘅劇？）唔會，唔接就冇嘢拍，我都甚少有呢啲場口，入行以嚟都係得兩次，上次湯洛雯（靚湯）幫我做人工呼吸。（靚湯同張文慈邊個嘴仔軟啲？）兩個都點到即止，想試耐啲都唔得，想NG導演又話唔夠時間，希望公司遲啲識做啦！」

講到最近有不少藝人離巢，包括同劇「中佬」鄭敬基，韋家雄表示跟無綫還有兩年合約，問到會有離巢潮？他指：「咁多人走都係出番去演戲，出面演同呢度演都一樣，約滿離開好多時都會發生，自己都試過，但冇永遠係絕對。（鄭敬基話馬來西亞間公司開幕請『中佬』去站台，你會去？）有聽佢講過，如果冇撞工作都可以去。」續指現時放假接散Job搵銀，又有計劃同太太去旅行叉電。

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