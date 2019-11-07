鄭裕玲心肝椗　余德丞扮泰亨@BTS贏晒！

藝人鄭裕玲與組合農夫出席無綫節目《晚間看地球》記者會，獲嘉賓陳豪及余德丞（Dickson）到場支持，並向鄭裕玲送上抗眼瞓禮物，Dickson獲悉她鍾情韓團男團防彈少年團（BTS）成員泰亨，還特別模仿對方造型亮相，氹到鄭裕玲開心不已。曾拍過無數次購物節目的鄭裕玲，今次特別搞搞新意思，介紹晚間旅遊好去處，陸永笑指最大挑戰是進入森林與灰狼玩，事前還要上堂，導師已叮囑要按指示做，否則會送命，嚇到他心驚驚，幸而最後有無險，還玩得很高興，C君則笑說：「入到去Do姐（鄭裕玲）完全唔驚啲灰狼，反而啲灰狼驚咗佢。」陸永也附和指觀眾欣賞節目後，相信不難發現她能統治萬物。

而將於下月小登科的C君，表示婚禮已準備得七七八八，現在靜待大喜日子來臨，更說：「我一定請Do姐，點敢唔請，仲會安排佢自己坐一枱，因為佢唔鍾意人哋搭佢㗎！」

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