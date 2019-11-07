同蘇玉華多衝突　葉德嫻嘲「自己」應該死

影后葉德嫻（Deanie）聯同蘇玉華、潘燦良和凌文龍今日為12月主演的舞台劇上電台宣傳，席間宣布喜訊加開3場並同日發售門票，合演出30場。眾人笑言是終極加場，又打趣話再加場就要搬到街上公演。講到近期有好多個唱、活動，就社會氣氛及交通安全問題而改期，甚至取消，問到能於逆市中加場是否覺得好難得？潘燦良坦言都覺：「其實我哋都係12月先見觀眾，唔知到時會點，可能會遇上困難。（有諗定Plan B？）冇，唔知點Plan定，唔會走去街做，要睇情況隨機應變，要處理時先面對，但我哋又唔可能換場地、改期。（會擔心？）有諗過會遇到阻礙，但就唔擔心。」

講到二人於劇中飾演兩母女，會有多場激烈嘈交場面，蘇玉華反指有情況比起鬧更加慘：「有好多發展，呢兩母女有好多衝突，會好唔舒服，譬如媽媽有好多嘢禁制、唔理解我，嗰種痛苦比起鬧更轟烈，每日綵排就好似對對方更認識，發掘到唔同嘅人性，當中有啲性格我並唔會有。」而Deanie就形容自身角色做「衰人」，又斥指角色應該死：「呢個媽媽好自私，淨係顧自己，冇為個女着想，現實中真係有啲咁嘅人，知道又唔會講、唔會討論，但如果唔討論，繼續落去個女都會變成阿媽咁樣，不斷輪迴將壞嘅事重覆，咁會好可惜，我唔怕做呢啲醜人將呢啲事演出嚟，我覺得呢個人應該死。」演繹「衰人」會好痛苦？她表示只是演戲，並慶幸自己不是這種人：「不時都提醒自己唔好跟咗佢。」

此舞台劇經過一年時間翻譯及修定劇本，以及眾演員兩星期的圍讀，近日終於正式綵排，Deanie表示好好玩，跟其他演員擦出不同火花，笑謂：「15分鐘就有一個火花，但每日睇新聞都會影響到心情，日日新鮮、日日都有事，梗係冇人睇到會舒服，我諗除咗佢哋。會聽歌放鬆心情，都會同身邊嘅人討論，不過一排戲就會投入落去。」蘇玉華接說：「有趣嘅係不斷都有好多發掘，搵最好嘅方法呈現，每個人都有獨立思考能力，每個人都有不同意見。」同劇的凌文龍則表示，於Casting成功擊敗其他對手成功得到角色，既緊張又期待。

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