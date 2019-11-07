老公唔畀！梁靖琪為4吋高踭鞋鬱到喊

藝人梁靖琪（Toby）宣布佗仔後首次出席公開活動，身穿露肩貼身裙的她肚大如籮，上圍big爆，但仍穿4吋高踭鞋。問到是否佗得吃力？她笑言：「唔吃力，我仲着緊高踭鞋，其實老公唔畀我着，但因為我尋晚試咗好多裙都唔啱，所以Depress（抑鬱）到喊，佢氹我着乜鞋都靚，我話佢唔明，都拗咗廿分鐘，我話着一陣就會除。（有咗BB情緒化？）又唔係，算好好，佗咗咁耐先喊咗兩次，第一次喊係因為執BB嘢執咗好耐都未執完，但喊完又笑，我話要食雪糕，其實都keep住開心狀態，不過記性真係差咗好多。」她坦言預產期是明年年頭：「醫生話可以生豬仔，但我冇所謂，因為我屬豬，爸爸屬鼠，希望可以順產生。（就嚟生心情緊唔緊張？）都緊張，依家都成日發夢生仔。」

她謂老公很照顧她，又幫手砌BB床及執嘢，她又謂11月尾會出多個活動，之後就會專心養胎，現時都盡量少出街，問到老公可是陪伴在側？她笑言：「都係，如果佢唔陪我就會一日打十幾個電話嚟，連我阿媽都話『又係佢呀』。」她續謂生完之後可能明年6、7月會拍劇，都擔心拍唔到，因佗B肥了好多：「我本身預重20磅左右，但依家已經重咗20磅，遲啲仲會泵大，都唔知肥晒喺邊，我已經有做運動。個個都話我佗仔好樣過唔佗，隻腳又唔算好腫，皮膚都算好好。（會唔會影寫真留念？）冇影呀，之前去馬爾代夫老公影咗啲相，我話其實寫真影完又唔會擺出嚟，仲有時間再諗吓先。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。