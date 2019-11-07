林夏薇逆市開店　「阿嫂」張馨月撐場

藝人林夏薇在山頂開設的麵店開張，包括洪永城、蕭正楠、陳敏之、黃祥興等藝人前來撐場，劉嘉玲、關之琳等送上花牌祝賀。林夏薇的「阿嫂」張馨月在剪綵後到場，問到她是否12月8日與林峯結婚？她婉拒不願接受訪問，隨後進入店內，十分低調。

林夏薇受訪自言喜歡吃麵而開設麵店，透露新店投資七位數，是與拍檔投資，不是老公打本開設，現在市道麻麻，也有一定壓力。

問到是否預算生意要捱一段時間？她說：「盡做啦，因為上年已經開始計劃。」林夏薇現時有十多間食肆，問到會否再開麵店？她說：「做好呢間先，我哋好踏實嘅。」

林夏薇被問到林峯與張馨月會來祝賀嗎？她說：「唔知佢哋幾時嚟，有邀請佢哋，佢哋有時間就過嚟玩。」講到有傳林峯十二月結婚？她笑說：「具體時間未知，係有好消息，但係我仲未收到囍帖。」

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