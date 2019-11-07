楊怡線人喺身邊　羅仲謙派定心丸：冇身痕

藝人羅仲謙出席珠寶店活動，一直期待做老竇的他，見到岑麗香笑言要請教她生B方法。接受傳媒訪問時，講到10月2日與太太楊怡結婚3周年如何慶祝時，他謂因劇集剛才煞科，未有時間慶祝。有傳楊怡已成功造人，現正養胎中？謙仔大賣關子：「如果成功都唔講住。（即有喜訊？）唔知，要問太太先知，如果係3個月先講，已經成30幾個鐘冇見老婆，好陰功。（你係咪放假休息？）唔係，嚟緊要返廣東省開劇。（咁點『造人』？）都係我返嚟或者佢過去啦，但搭飛機都攰，返到嚟都冇力。」

楊怡「逼」搵錢

謙仔今次要去拍2、3個月，問到為何不停工專心「造人」？謙仔笑言：「要搵食，其實能力係可以，但老婆唔畀，叫我快啲出去搵錢。（奶粉錢？）搵定啦。咁老婆依家係停工嘅，我就負責搵食，佢依家差唔多係我半個經理人，好多係佢幫我決定，因為部劇價錢ok嘅，所以就接。」

助手係太太請

講到有傳之前他被劇集拍檔張秀文姣溝，搞到太太要來監場？他笑言：「我嘅助手係太太請嘅，TVB同事邊一個唔係我太太老友？（咁你身痕點算？）身痕梗係搵太太𢱑啦，冇第三個人嘅！」對於傳言，謙仔稱太太都不在意，他和秀文亦得啖笑，其實太太只來過一次連車都沒下，只打過招呼。講到太太放線眼在身邊可有壓力？他笑言：「冇身痕又點會有壓力，根本自己冇咁嘅心就唔會有壓力。 」

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