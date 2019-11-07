製作費達1.8億　河正宇李炳憲合作撲殺末日危機

韓國震撼災難片《白頭山：火山浩劫》將於下月在韓國開畫，電影由賣座韓片《與神同行》的製作團隊以260億韓圜（約1.8億港元）的天價打造，由《與神同行》系列導演金容華監製，率領韓星李炳憲、河正宇、馬東錫、秀智及田慧振聯手主演，故事講述位於北韓與中國交界的活火山白頭山，在無預警下發生爆發，南北韓將攜手撲殺末危機。而香港將緊接韓國映期，今年聖誕將推出優先場，並在2020年1月1日正式上映。

李炳憲在戲中飾演北韓大使秘書長，握有可以阻止白頭山再度爆發的情報，秘密與南韓交接，而河正宇則飾演進行機密任務的南韓EOD（爆裂物處理）隊員，二人為了撲殺末日危機，將放棄身份上的矛盾，攜手展開拯救任務。而過往經常飾演打得又睇得的大隻佬角色的馬東錫，今次就收埋肌肉，不用拳頭實打，飾演文質彬彬的地質學教授，他已研究白頭山多時，只有他才可以找出阻止白頭山全面爆發的理論，在拯救任務中擔任十分重要的角色。至於「國民初戀」秀智今次飾演河正宇的妻子，將一同對抗南北韓所面臨的末日火山爆發危機。

《白》片在今年2月開拍，7月完成拍攝，在歷時5個月的拍攝中，有很多危險的鏡頭，所以當河正宇被問及拍攝完的感覺時，他亦幽默地說：「經過5個月嘅大長征，終於結束拍攝啦，當中有好多危險嘅場面，能夠平安無事完成，真係好感恩。」而加上後期製作，經歷差不多一年的時間，李炳憲指這是集結了很多熱愛電影的人的成果，並指這部電影表現了多樣的故事，希望大家多多支持。