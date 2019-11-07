撇甩未婚夫！倪晨曦聖誕陪家人去美國旅行

藝人倪晨曦（Elva）身穿紅色露肩裝，到Mira Place出席「DRESDEN X’MAS MARKET」亮燈儀式，期間試飲特式飲品，又獲聖誕老人送上手工花環作新婚禮物。受訪時她表示一年最愛聖誕節，故特地搵番紅色衫出來配合氣氛。問到今年聖誕節怎樣過？她笑言會撇甩未婚夫：「都係臨時決定，佢都理解，因為屋企人臨時安排咗旅行去美國，我有請佢過去一齊玩，但佢就想留喺香港籌備婚禮，佢都可以喺香港陪吓屋企人同朋友，所以我哋會提早食餐飯、交換禮物。」

講到明年2月的婚禮籌備進度，她表示：「一半到啦，仲有時間嘅。（最麻煩係啲咩？）好多瑣碎嘢，例如rundown、當日會用到嘅所有嘢，好多細節位，因為我哋冇搵wedding planner，所以全部我同佢plan，每部分嘅人都係自己聯絡。」她又謂本身12月想多些時間留港，但又有不同工作要周圍飛：「都好嘅，可能我鍾意周圍飛，所以就算有啲辛苦、攰都唔介意。（未婚夫會唔會詐型你周圍飛唔搞婚禮？）因為我哋進展好好，所以佢冇詐型、投訴。」

問到婚後可會度蜜月？她表示：「唔會，會做嘢先，冇特別plan，因為都有其他工作，之後再諗。」她又透露現時籌備瑜伽studio，預計明年1月開張：「所以都好忙，分散咗plan wedding，不過嗰個係我好想做嘅嘢。（自己投資？）同朋友一齊夾份，依家裝修緊，希望1月開，到時就會教堂。（你咁忙仲有時間去旅行？）嗰個好短，因為要陪屋企人，佢哋平時嚟香港都淨係見嗰幾日，難得有機會可以一齊多啲時間。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你