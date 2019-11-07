代言長達31年！汪明荃獲重金禮聘拍新廣告

藝人汪明荃（阿姐）最近獲重金禮聘以代言人身份為海馬牌床褥拍攝新一輯廣告，一連三日以多個造型拍攝，與阿姐淵源甚深的海馬集團主席鄔友正與太太翁嘉穗在煞科日前來探班。

阿姐擔任海馬代言人長達31年，亦是合作最長久的廣告，她坦言對那麼多年的合作有點感動。鄔友正亦有感而發指合作多年，敬佩阿姐「好似木板咁堅硬」做人堅守原則，不屈不撓，又自爆有人問他為甚麼不轉其他代言人：「其實問嘅人冇發現，阿姐本身已經不停在變，阿姐仲將佢嘅人生經歷、體會融入扮演嘅角色中，所以每次都有嶄新、突破同創新，感動觀眾。」

此外，阿姐近期忙過不停，剛在新光完成任白戲寶《帝女花》演出，又要錄影無綫節目《娛樂大家》，日內又將到佛山與阮兆祥、李思捷開演唱會，到12月則與老拍檔鄭少秋到馬來西亞雲頂登台，永不言休。

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