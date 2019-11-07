想破世績？歐鎧淳將赴澳洲跟超級教練學師

「女飛魚」歐鎧淳出席活動，她透露聖誕節將身在澳洲，為明年東京奧運到當地進行訓練，今次專程去澳洲跟一個游泳教練學習，曾協助一位19歲女飛魚創下世界紀錄：「好開心自己能達標，個教練肯收我，我都會放底以前自己覺得啱果套，重新跟佢學習，雖然可能出嚟成績會差咗，但因今年自己都破咗紀綠，所以可以放輕鬆去做。」

原來她個人100米背泳成績是1分00秒22，只要能游出1分鐘以下已經很滿足。問到可有信心？她說：「對呢個教練好有信心，自己都會全神貫注去訓練。（咁咪冷落咗男友？）佢都好支持我。（佢會去澳洲搵你？）佢都好叻仔，有工開緊，佢都係工作行先，你知呢行啲工作唔係咁快定到，同埋12月機票好貴呢。」至於澳洲訓練到明年3月中，之後便飛到東京再習訓，為7月的奧運備戰。」

另外，日前她有參與師兄方力申的45公里環島遊，落水陪小方游了半小時，講到可會向小方的紀錄挑戰？她說：「真係好難，喺水入面重複一個動作十幾個鐘唔停咁游，就算係游泳界嘅朋友都話冇可能，就算自己係運動員身份睇呢件事，大家都覺得冇可能做到，但當佢決定做呢件事，就要去做，就算佢都覺得冇可能都去做，但原來係做到嘅，而呢件事令我啟發到唔好諗咗冇可能先，其實係有可能做到。」歐鎧淳大讚小方永遠是一個運動員兼是她的偶像。

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