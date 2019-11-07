張栢芝變髮會閨蜜　豪龍「生性」連日護駕

為了全力照顧三個兒子，女星張栢芝近年已減少在內地工作，反而在港開實體店賣自家品牌服飾，不時由大埔家中趕往中環睇舖，加上不欲即將一歲的三子張禮承（Marcus）容貌外揚，經常搵細佬張豪龍做司機，「自己人」車出車入才放心。

會閨蜜變開籠雀

日前下午2時許，豪龍駕車載着家姐前往沙田一商場，泊好車後，身穿紫色上衣、間條闊身褲的栢芝在細佬護送下到該處餐廳會合閨蜜，難得不用湊仔，栢芝全程如開籠雀，胃口大開，食至尾聲時，豪龍先行到停車場，更G4上身巡視四周環境後才往取車，更體貼地開定冷氣等家姐落樓。未幾，戴口罩、束辮子的栢芝施施然偕女友人現身，一行人火速上車直接返回寓所。

另一日，栢芝趁Lucas與Quintus上學，爭取時間到髮型屋整頭扮靚，「保鏢」豪龍繼續貼身守候，等得無聊就步出門外與人吹水打發時間。約一小時後，栢芝扮完靚急急腳走人，豪龍見狀即醒目將七人車駛至，難怪她大讚細佬生性，姊弟情深。

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