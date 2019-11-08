《還珠格格》中咒？演員官非纏身逐個睇

內地劇《還珠格格》當年風靡兩岸三地，1999年由亞視買入，收視強勁，結局篇最高收視達26點！「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如、「金鎖」范冰冰至今已成為獨當一面的巨星，但網友指她們跟「皇阿瑪」張鐵林及「爾康」周杰猶如中咒，經歷官非及是非困擾，唯獨「五阿哥」蘇有朋「最清白」！

「皇阿瑪」捲綁架案

影后級的趙薇身兼導演拍攝《致我們終將逝去的青春》，票房破7億元人民幣，成為兩岸首位執導處女作而票房過億的女導演！惟近年她捲入官非，與丈夫黃有龍創辦的龍薇傳媒被指以空殼公司收購上市公司，被罰5年禁入證券市場。「皇阿瑪專業戶」張鐵林演出經典無數，包括《鐵齒銅牙紀曉嵐》等，近年退下火線間中演出，惟2016年捲入綁架案，引發連串風波。

與霍建華結婚並育有一女的林心如，日前放閃指嫁給老公是「這輩子最幸福的事」，近年她常參加內地真人騷拍攝，早前明言暫不接受演母親角色，或會退居幕後。至於多年來與林心如關係非淺的蘇有朋，至今仍然單身，投資有道的他在上海和台灣等地買下不少物業，近年參演過內地綜藝節目《中餐廳》等。

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