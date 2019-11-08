「爾康」歸田！周杰耕出億萬身家

神劇《還珠格格》廿年前紅遍大江南北，劇中主角趙薇、林心如、蘇有朋和范冰冰，至今仍具相當號召力，唯獨「爾康」周杰，近年屢傳負面新聞，銷聲匿迹。周杰當年紅透半邊天，之後主演的《少年包青天》同樣深入民心，惟後來接三連三被爆耍大牌、與劇中演員不和、行為不檢點、撞車後不顧而去等，形象插水遭封殺。加上林心如曾在訪問中坦言最怕和他拍吻戲，指他企圖伸脷，被不少觀眾譴責。直至年前，周杰才澄清當年拍戲沒有對拍檔有過分行為，獲得不少圈中人支持，林心如亦就事件向他道歉。

自家品牌賣有機產品

周杰因負面新聞纏身，導致一年也拍不到一部電影或電視劇，2015年拍畢電影《零點殺機》後再沒有新作。娛樂圈混不下去，他就轉行做農夫，種植有機水稻和蔬菜等，據悉他現時不僅擁有千畝田地，還有5間公司和1個酒莊，公司主要投資影視劇，而他則推出自家品牌「周先生」，產品包括米、水、茶葉、香醋及山茶油等，全為有機產品，做得有聲有色！講求健康養生的周杰對產品要求甚高，極度關心農產品安全，所以身為老闆亦經常親自做農夫，不時上載落田耕種或檢查產品的相片，事事親力親為。

設「特供」銷售模式

周杰種出過億身家，看他旗下的有機大米價格就知道是奢侈品。據知，其大米分為兩個檔次，一種每斤售價為68元人民幣（約77港元），另一種高級別則每斤售128元人民幣（約143港元）。雖然價格高昂，卻供不應求，而且不是有錢就能買到！周杰在營銷上有獨特要求，大米最少500斤起售，並且為保證消費者買到的都是「正品」，產品採取只能向他本人購買的「特供」銷售模式，雖然條件苛刻，卻年年銷售一空。娛樂事業一蹶不振，他卻否極泰來坐擁逾億身家，創造傳奇！

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