新城改頒獎禮模式　陳柏宇讚：聖誕玩夜啲

歌手陳柏宇（Jason）、林二汶、林奕匡、葉巧琳、組合小塵埃及黃妍在九展舉行音樂會，講到Jason隔兩日又開騷，他表示：「今次呢個騷急啲，因為好多都係我冇接觸嘅歌，主要唱80、90年代嘅廣東歌，所以壓力大啲，唔係好夠時間去做，同埋呢個騷延咗期，隔咗兩個月再綵排，感覺上會擔心少少。」講到近來少見囡囡，囡囡可有投訴？他笑言：「佢唔會投訴，係我投訴，個女依家冇咁黐我，但好搞笑，尋晚瞓瞓吓佢爬咗上我個頭責住我，我費事嘈醒佢，由佢喺我個頭瞓咗陣，我Feel到佢嘅肚腩喺我塊面度抖氣，等佢熟睡啲先擺開佢。」問到之後可會放假多陪囡囡？他表示：「冇得放，年頭、年中都攞夠假，所以唔放住啦。」

而講到繼港台取消頒獎禮後，新城都宣布取消實體頒獎禮，形式改為隨時隨地頒獎，Jason笑言：「幾好，方便啲，可能沖沖下涼有獎拎。（覺得歌手少咗個機會聚會？）唔使年年都聚嘅，今年大家可以抖吓，同埋之前新城頒獎禮永遠都喺26號舉行，所以前一晚25號聖誕永遠都唔敢玩得太夜，因為驚影響工作狀態，今年呢方面可以放鬆少少。」

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