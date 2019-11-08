頒獎禮形式唔重要　林二汶：有獎攞就開心

歌手林二汶出席音樂會，透露這個騷不易唱：「要做好多準備功夫，因為好多都係細個聽嘅歌，所以都幾難，歌詞好難記，如果見到我偷睇提詞機唔好怪我，哈哈。」講到工作，她表示現忙於宣傳新碟，11月還有兩個表演，12月就可以稍作休息，問到可會去旅行？她表示：「諗緊，可能會去睇騷，如果冇騷睇，就去啲可以hea嘅地方。（熱帶地方？）唔得，我好怕熱，會去有冬天嘅地方。」

而講到繼港台取消頒獎禮後，新城都宣布取消實體頒獎禮，形式改為隨時隨地頒獎，她覺得新形式幾得意，問到可覺少了機會與其他歌手見面？她表示：「係少咗機會同大家見面，最好大家平時都有機會約食飯。」她又表示：「搞頒獎禮當然係得體，但最緊要係得到肯定同有認同感，無論咩情況下畀你，攞到隻冠軍歌都會好開心，所以咩形式都唔緊要，有獎攞就開心，不過大家冇得聚就爭啲。」

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