《輔助官》第二季　李政宰預告同新敏娥關係轉差

韓星李政宰與新敏娥主演的JTBC劇集《輔助官》第一季獲得不少好評，而第二季將於本月11日開播，二人與李伊利雅及金桐俊昨日在首爾出席劇集發布會。

《輔助官》是韓國影帝李政宰相隔10年的電視圈復出作，上一季他飾演輔佐官，而今季他成為國會議員，原本飾演國會議員的資深演員金甲株成為法務部長，李伊利雅、金桐俊也升職，唯獨新敏娥還「原地踏步」，她亦笑稱還是議員的自己「不夠爭氣」。當記者問到李政宰升官的心情時，他原本拿起咪準備回答，但新敏娥就在旁邊一直看着，令李政宰搞笑地問：「做咩呀？你驚我劇透呀？」有趣的互動展現演員之間的好感情。

李政宰又表示第二季就是第一季劇情延伸、展開出的新故事，自己身邊的人也都得重新慎選，其他角色的關係亦有微妙的變化，心情也相對沉重，他又透露自己與新敏娥在劇中的關係會變得愈來愈差，兩人之間充滿懷疑和誤會，在國會中兩人又是黨派不同的敵對立場，關係自然不停轉壞，更表示很期待導演會如何收尾。

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