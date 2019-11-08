有血有汗！蘇慧恩日本拍MV跌傷左腳

歌手蘇慧恩（Ophelia）憑歌寄意，藉着新歌《一馬平川》勉勵大家無論人生的路有多崎嶇不平，都要努力奮鬥，從失敗中學懂更多，才懂珍惜成功的一刻和珍惜現正擁有的幸福。Ophelia坦言演繹這首歌的時候，一直想着自己由小到大跌跌撞撞、高高低低的人生經歷，她說：「《一馬平川》呢個成語出自詩人蘇軾，意思係指廣闊同一望無際嘅平原。」

當日她飛到日本輕井澤拍攝MV，出發前當地剛剛有颱風吹襲，她說：「我哋落機時個颱風過咗，不過我哋收到電郵話間酒店突然停業，我哋要即晚搵另一間酒店過一晚 ，不過好在行程冇咩大影響，我哋要臨時轉酒店，嗰晚周圍啲街好多地方停電，都幾難忘。」本來大隊計劃去箱根河口湖仙石芒草原取景拍攝，因為不熟路，兜兜轉轉先到達，但大家喺現場有啲失望，因為芒草被颱風吹散到少咗好多，她說：「導演拍攝時要好取巧咁就角度，因為有好多積水，所以有好多草蚊，我同團隊都被咬到好多紅印。其實今次拍攝真係有血有汗，因為我哋要攀山涉水，行去芒草原嘅時候，因為地下太滑，我仲唔小心跌到隻左腳流血，其中一位攝影師又跌到返香港要睇跌打。」

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