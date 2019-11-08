戲如人生老婆奴　吳岱融怕爆血管積極養生

藝人吳岱融於新劇演老婆奴，原來現實生活亦錫老婆錫到燶！永遠報喜不報憂，每朝為太太準備開水暖胃，終日有影皆雙，認真廿四孝老公。而已「登六」的他，近年開始研究養生，瑜伽、斷食、帶氧運動、身體檢查樣樣做齊，只求換來健康體魄。

近年活躍於無綫的吳岱融，最近又有新作《牛下女高音》，一部講述中佬的勵志故事，雖然該劇曾經歷黃心穎事件幾乎變成倉底貨，幸最後獲放生還變成台慶劇，認真峰迴路轉。劇中吳岱融演一名凡事以太太為先的男人，即使對方廚藝水皮，仍撐到底有讚冇彈。

擔心爆血管

談到角色如此廿四孝，吳岱融笑指戲如人生，演出時也有把平日與太太鍾淑慧相處的元素加插入內：「我不嬲對太太報喜不報憂，太太煮湯、沙律都有心機，整餸水準就有啲差距，但點樣我都話好食，同埋每朝起身會擺杯暖水喺床頭，等佢空肚飲，另外加埋檸檬汁分開飲，再隔45分鐘後先食嘢，包你一個月後『三高』都少咗。」

如此細心養生，只因已年屆60的吳岱融怕身體響起警號，他說：「有少少遺傳驚爆血管，我有三酸甘油脂偏高，因為公公有呢啲問題，驚我有問題時會影響到家人，所以近年開始注重健康，每年做體檢，有踢波、做瑜伽、斷食，過去十幾年做過三、四次，但斷食要喺陽光海灘嘅地方先做到，水果斷我都試過，就係起身後只係飲水，到晚上忍唔住先食生果，維持一至兩日，so far咁耐身體指數都靚。」

搵夠便滿足

雖然已達花甲之年，吳岱融卻未有計劃退下火線，不諱言現時不求名利，錢對他來說，足夠便可：「呢方面我同太太都意見一致，搵夠重要過搵多，會行會走會食會跳，否則畀幾靚嘅屋你住都冇用。依家工作會減輕啲，去到呢個年紀已經賺咗，要保持舒服同開心，好似我最近租幾千呎屋咁，依家唔做幾時做呢？」

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