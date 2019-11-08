IZ*ONE回歸無期　《PD101》投票同賽果有出入

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範，因涉嫌偽造賽果，大前日被法院頒發拘留令，安俊英更被警方發現曾40次在娛樂場所內接受事務所相關人士的賄款，收取逾1億韓圜，而安俊英在受查已承認在《PD101》的第三季《Produce 48》（PD48）及第四季《Produce X 101》（PDX101）中造假。

今日警方再透露安俊英及其他製作組人員承認練習生的排名早已內定，《PD48》及《PDX101》的決賽同樣是通過手機短訊投票選出最後出線的練習生，但警方發現節目公布的賽果與手機短訊投票的數據有出入，而在《PDX101》中，是通過三次的觀眾投票選出最後20名練習生進入決賽，但製作組早於比賽之前就已經選定最終進入決賽的20人，而排名亦早已定好。

憑《PD48》出道的限定女團IZ*ONE原定於下周一推出新碟，但事務所及Mnet昨日宣布當日的新碟發布會取消，其後更指專輯將會延期推出，不少粉絲收到專輯的退款，似乎代表專輯將會無限期延遲推出。而因為造假風波，IZ*ONE原定有份參與錄影的節目《我的小電視》昨日宣布會刪走IZ*ONE的部分，《驚人的星期六》原定明日會播出IZ*ONE擔任嘉賓的一集，節目組今日宣布明天將會停播。

至於出道以來因造假廣告而零廣告代言的《PDX101》出身限定男團X1，他們的活動暫時未有變動，他們明日將出發往泰國曼谷，出席後日舉行的韓流騷，本月16日會在韓國出席《2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT》頒獎禮，有網民不滿X1如常出席活動，認為他們在爭議中應該取消行程，有消息指X1仍沒有推出新碟的計劃，一切都要等調查結束才決定。