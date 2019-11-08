新城改頒獎禮模式　Gin Lee：冇得去會唔慣

歌手李幸倪（Gin Lee）到電台宣傳第二版新碟，講到繼港台取消頒獎禮後，新城亦取消實體頒獎禮，改為隨即隨地頒獎，她表示：「頒獎禮係年度盛事，大家期待，冇得去會唔慣，但都明白嘅，都會安排其他工作。（覺得樂壇衰退？）唔可以咁講，大會嘅決定都係視乎依家嘅情況，我尊重佢哋嘅決定。」

同門合作一樣有難度

Gin Lee又表示新碟多了4首新歌，分別與兩個外國音樂人合作，包括英國DJ Jax Jones和意大利殿堂級歌手Eros Ramazotti，每首歌都有廣東話及國語版。她表示因為新碟想與不同地區的音樂人合作：「第一版同亞洲人合作，依家就同歐洲人合作，希望規模大啲。」雖然他們都是環球歌手，但她坦言都有很多難度：「呢件事上年已經籌備緊，因為大家工作節奏好唔同，又有時差，佢哋每樣嘢都好嚴謹，例如歌詞要翻譯畀佢哋知先，所以啲嘢來一來一回都搞咗大半年先成事。」

隔幾日就問勁心急

問到當中可有忟憎或心急？她坦言：「有呀，其實MV上月已經搞掂，但一直都未出，所以我隔幾日就問同事，同事就話因為嗰邊未覆。」她又透露因為Jax Jones不出鏡：「但佢有個代表佢嘅公仔頭，所以要等佢由英國寄過頭過嚟，再搵個dancer戴上拍MV，好嚴謹，一定要佢寄個公仔頭過嚟，我哋仲要好小心唔可以整爛，因為得一個公仔頭。」她又覺得外國Ｗork-life balance的生活很好，可以有空間吸收更多不同事物造歌。

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