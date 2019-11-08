森美女聽眾向同學表白　唔知對方結婚4年？

由森美、小儀及Marco主持嘅電台節目，其中一個環節《你知唔知道有人掛住你》大受歡迎！聽眾打上電台透過主持聯絡暗戀對象示愛，過去曾經發生唔少勁爆表白事件，而今日新鮮滾熱辣又有一單喇～

話說用真名Ada打上電台嘅女仔，就話同對方係大學同學識咗10幾年，但大家一直都多人追有拖拍，好似風頭躉咁勁，而早排聯絡番，Ada就覺得係一齊嘅好時機，仲兩個人去睇林海峰棟篤笑！當森美問到仲有冇啲咩單獨兩個人相處嘅時候呀，睇林海峰係Friend都可以去睇好正常啫！Ada就話以前去飲酒飲到斷片入院，朋友喺佢電話搵到佢聯絡就叫咗對方嚟醫院照顧，不過之前食飯就三人行！之後森美又問對方有冇講過啲咩說話，例如話「你啲前度唔得呀試吓我」之類嘅說話，Ada就話有，又成日口花花，好正！

最後打畀男主角時，問到佢寂唔寂寞，佢就話唔寂寞有另一半，已經結咗婚4年……當刻真係靜過太空…事後問番Ada，佢就話唔知情，仲哭笑不得添！

咁究竟內情係點呢？Ada係笑定係喊？網民都熱烈討論，覺得應該係玩嘢、老婆懷疑老公出軌所以扮小三Check，又有人覺得唔係老婆，如果要試點會作睇Show咁小事，又覺得如果件事係真，個男人都有古怪！係點真係Ada自己先知喇！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你