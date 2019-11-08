阿牛爆溝女往事　小齊忽然失憶怕老婆鬧？

藝人任賢齊與歌手阿牛十九年後再度合作，製作了「浪花一朵朵2.0版」，新歌《嘿~我是說你呢》，早前他們在馬來西亞錄音時，阿牛大爆歌詞中的長頭髮女孩，其實是當年他們拍《夏日麼麼茶》時，於熱浪島上遇到日籍性感潛水女教練，不過這位美女對他不感興趣，反而整晚都只是跟小齊在跳舞。阿牛說當年拍麼麼茶，一個晚上他看到大家都在沙灘酒吧傍跳舞，於是他二話不說衝下去。當時島上一位總愛穿紅色比堅尼的性感日籍女潛水教練，在沙灘上跳舞非常誘人，他興奮走過去乘機一齊跳，阿牛笑道：「但係我跳幾步之後，就已經發覺佢唔係同緊我跳，我轉頭一望原來小齊係我後面，我說句對不起就走開啦...」小齊呆一呆：「有這樣的事嗎？我都沒....甚麼記憶...」阿牛則取笑小齊可能喝醉了，小齊反駁：「你怎麼記得這麼精楚？那個人可能是導演馬楚成，不是我.....」阿牛半開玩說馬楚成沒有小齊般好身材，並即場表演當時日本妹是如何在小齊面前跳舞的動作，十分搞笑。

一向是絕世好男人的小齊，忽被爆溝女往事，小齊堅持自己完全失憶：「我真的甚麼記憶也沒有。哈哈。（怕老婆呷醋？沒有啦！不是擔心被罵，是真沒有這樣好的艷福發生過啊！那時日拍夜拍的，那有時間溝女呢？我真的沒這麼好命過.....」

對於事隔19年再度與阿牛合作，小齊謂因為早前他與阿牛一同拍旅遊特輯節目，又返回熱浪島，兩人就在拍節目時把這首新歌寫了出來。兩人更希望可以嘗試創舉，在熱浪島上開演唱會，目前正在計劃中，小齊說若在熱浪島開演唱會會非常好玩，但單是如何搬運舞台到島上，已經是一個大難題，技術上很多問題，不是他與阿牛可以解決，故希望各方面支援及投資，才有望成事。小齊說：「慢慢計劃啦，依家開始擴散我們有這個夢想要實現，看看馬來西亞有關單位會不會幫忙囉。如果搞得成，我會請埋麼麼茶裏面其他演員一齊參與，大家再共聚。」

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