恨再開音樂會！蘇慧恩封新歌為催眠曲

歌手蘇慧恩到電台宣傳新歌《一馬平川》，表示新歌講述人生總不能一帆風順，叫大家要繼續起身向前行，會學到很多東西。問到之後可有音樂會？她表示：「想呀，想公司快啲幫我開第3個個人音樂會，但要儲吓歌先，希望下年開到，上次蔣嘉瑩病咗由我頂上開騷，所以我有個諗法，希望下次可以3個女仔開騷，同埋蔣嘉瑩同師妹施匡翹。」她又謂三人似三姊妹會談心，其中蔣嘉瑩又會分享與老公相處之道：「佢哋會有好多驚喜，同埋會各自去唔同地方做嘢，唔會成日見，反而有小別勝新婚嘅感覺，佢都叫我同男朋友唔好成日見面。」

男友操刀寫歌

問到她可有聽對方教路？她笑言：「冇，都仲係好黐身，男朋友都習慣咗。」她笑言會監視男友：「我有哂佢所有Password， 不過唔會Check，反而冇先會迫佢開嚟睇。（你信佢？）梗係。」她又透露新歌由男友寫，是一首純琴歌，又笑言首歌可以用來催眠：「我喺屋企聽咗首歌幾次，聽聽吓瞓着咗，我覺得首歌可以成為香港新一代催眠曲，我細佬聽咗都話好催眠，香港人咁大壓力，又咁多人失眠，所以失眠嘅人可以聽吓。」

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