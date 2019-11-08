冇被打戲考起！楊柳青拍呢個鏡頭想嘔狂NG

近日在電視劇《解決師》中飾演性感俏秘書的「新一代打女」楊柳青（Wiyona），於電影《催眠．裁決》中收起媚態，扮演職業殺手，片中除了有埋身肉搏武打戲份外，更有不少槍戰鏡頭，十足女中豪傑。

封錢嘉樂為偶像

雖然Wiyona拍動作戲已相當純熟，但論到拍攝槍戰，她是首次嘗試：「成日都忍唔住眨眼，唔識點揸槍，好彩遇到今次動作導演錢嘉樂，我同佢第一次合作，喺佢身上獲益良多，佢唔單止教我點揸槍，仲教我好多拍動作戲技巧。」Wiyona直言跟錢嘉樂合作後，即封對方為偶像，期待可以再度合作：「平時見佢演嘅角色好搞笑，但佢一去到片場就會好認真，佢仲分享咗好多做動作演員嘅經驗畀我，以前我NG會覺得尷尬，怕影響到其他演員，係佢同我講動作演員唔應該怕NG。」

聲都沙埋大犧牲

Wiyona又指今次拍攝雖然沒有被動作戲難倒，卻被一場「食煙」戲考起，搞到頻頻NG，她說：「平時我係唔食煙，今次第一次要拍食煙鏡頭，可能出嚟效果唔夠好，所以頻頻NG，一個簡單食煙鏡頭，一食就食咗半包煙，唔慣煙味，邊拍邊想嘔，拍完呢場戲，聲都沙埋。」認真大犧牲！

想成為武打女星

問到Wiyona除了打之外，還想演甚麼角色？她笑言不敢貪心，想繼續從武打方面讓觀眾認識她，她表示：「希望可以繼楊盼盼、楊紫瓊、楊麗菁後，提起武打女星，大家會叫得出楊柳青。」

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