下月10周年騷！王梓軒唔擔心交通問題

歌手王梓軒宣布將於下月尾假會展連開兩場10周年個唱，今日特意在戲院舉行宣傳活動。事隔7年再開騷的他，親自邀請個唱音樂總監兼恩師趙增熹、演唱會嘉賓衛蘭及衛詩、小音樂家鄧浩廷為他站台造勢，就連媽媽、婆婆都有現身力撐。

王梓軒表示再開騷需要好大勇氣，亦好感謝得到各方好友支持：「今次有個好特別嘅意義，10年前有諗過10年係一個里程碑，唔知自己會點，一到咗就會喺度諗有咁多人曾經幫過你，要點樣做先令大家知道我對佢哋嘅感激，所以就邀請佢哋嚟見證。」

投資者做慣大騷！

講到個唱提早於晚上7時15分開騷，問到是否關近期社會運動而作出的安排？王梓軒坦承是遷就交通時間：「希望大家開心、安全咁睇騷，其他就唔再諗住，因為都未到。（會擔心有突發情況？）有同一個投資者討論過，咁佢係搞開大騷，好似周杰倫演唱會，如果真係遇到狀況，佢叫我唔使驚、專心做騷，話會安排啲穿梭巴士接載Fans，周杰倫幾廿萬人佢都搞得點，我喺會展開都OK嘅！」

操弗身形騷肌

活動期間大會播放王梓軒7年前的演唱會花絮，見他大騷「麒麟臂」，問到會否再重現或以更少布登場？現有積極做Gym的他，笑笑口話試水溫當中：「有將啲訓練片擺上網，睇吓Fans鍾唔鍾意，因佢哋喜好調整歌衫Budget，少布就鬆動啲，可能遲啲搞個網上公投。」續透露除了有姊妹檔衛蘭及衛詩做嘉賓外，還有其他嘉賓，問到是否有薛家燕？他則大賣關子避答。

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