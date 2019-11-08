尹子維收平安短訊　徐冬冬甦醒：我沒事

內地女星徐冬冬右肩因長出粉瘤，昨日決定到北京一所美容整形醫院進行切除手術，據知因粉瘤位置非常接近動脈，手術期間流血過多出現昏迷情況，她即被送往朝陽區急診搶救中心監護室（ICU）接受觀察及治療。今日冬冬發言人向東網報平安，指她已經甦醒：「在凌晨12點幾醒了，但到現在不能說話。」

而冬冬舊愛尹子維亦在微博透露，指早已收到冬冬家人通知她入院消息，直言十分擔心，並已聯絡上冬冬送上慰問：「我想安慰她，但她很堅強反而是跟我發息表示不用擔心，『過幾天我就能出院了，我沒事。』你還是安心的去工作。不管甚麼情況冬冬還是有意識樂觀為身邊的人着想。我不能不欣賞佩服她。雖然我們最近不是很近，但是我很理解冬冬做的一切都是為了工作，能做的更好能給家人多一點付出。」由於尹子維無法在徐冬冬身邊親身照顧，只能給予心靈上的支持，祝福她早日康復。

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