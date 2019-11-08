新歌為情緒病患者打氣　葉冬賢分享相處心得

新進歌手葉冬賢到電台宣傳新歌《尖山隧道》，將隧道比喻難關，雖然沿路很黑，但總會有曙光，用來幫情緒病患者打氣。他坦言中學時曾照顧情緒病患者：「佢坐我隔籬，有自殘嘅傾向，有次病發時掙脫，仲差啲推咗我落樓，後來畢業少咗聯絡，不過都知佢情緒逐漸穩定。」

「需要陪佢多啲」

他又謂與對方做了兩年同學，當時日日陪伴對方：「佢上上吓堂會突然出去買藥，所以我都會陪佢。（照顧對方會唔會大壓力？）都會，因為唔知佢幾時病發。」他表示照顧對方有累積心得：「需要陪佢多啲，佢都係要一個出口，可以試吓鼓勵佢用其他嘢分散注意力。」

繼續忙做音樂劇

講到工作，他透露繼續忙於做音樂劇，當中要自彈自唱及演戲，要獻唱多首Beyond的歌曲，除了在香港演出外，都會在其他地方演出，包括新加坡、重慶等，而之後都會為新歌拍攝微電影。

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