衛詩為情煩惱　衛蘭教妹要有耐性

歌手衛蘭（Janice）及衛詩（Jill）以姊妹檔現身好友王梓軒《王梓軒CROSSING源.樂演唱會2019》宣傳記招，更會擔任嘉賓聯同兒童合唱團合唱福音歌Medley。三人於台上大談相識經過，期間梓軒大爆Janice曾對他說：「My twins is amazing.」問到Janice是否想將妹妹介紹給對方？她笑爆否認：「唔係喎！我係想介紹Jill畀佢Jam歌。」Jill邊笑邊大讚梓軒好靚仔，不過就沒有愛的花火，講到她最近自爆有意中人，Janice即踢爆妹妹晚晚跟她訴苦，問到會否助妹妹一把？她笑話：「如果我見到個男仔會同佢講『搞錯呀？識唔識㗎？』哈哈！我都知佢好似未Ready，都有同妹妹講要有耐性，我傳統啲，男仔做主動會好啲。」

提到最近有兩個電台分別宣布取消頒獎禮及取消實體頒獎禮，改為隨時隨地頒獎，二人聞言表示好期待全新模式的頒獎禮，問到會否覺得頒獎禮氣氛大減？她們說：「少咗一個同其他歌手Gathering嘅場合係好可惜，但順其自然，都會去特別留意。」

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