同老竇李安合作　李淳唔介意全祼：冇問題

國際大導李安之子李淳，最近與台灣「北一女神」蔡瑞雪合作電影《陪你很久很久》，飾演癡情男生的李淳，為鍾情的女生默默付出，但卻一直未能成功表白，現實生活中的他卻有位拍拖3年的圈外女友，二人更被拍到於平民區甜蜜拍拖，相當貼地，李淳坦言享受平凡的愛，抗拒一見鍾情，認為相處及陪伴更為重要，他說:「我唔會講甜言蜜語，亦覺得兩個人唔使成日黐住，各有自己空間。（感情穩定？）都係，但未知幾時結婚。（等工作有成績先結婚？）一步一步，太快就好勉強。」更自爆於美國讀高中時思想未成熟，拍拖最多三個月便被分手，認真慘情。

裸露鏡頭No problem

而身為大導演的兒子，李淳坦言曾為被外間標籤而不快，但及後想通了便釋懷：「覺得每件事都係一種祝福，畀自己學習識得分。佢係我爸爸，其他人點睇唔緊要，屋企人嘅價值觀都唔會理其他人點睇，努力做自己就得。其實平時同爸爸比較少見，都係講電話多。（父子再合作？）適合就可以，就算要我好似《色，戒》咁裸露都得，因為呢套我都有裸體，Patpat加前面，所以冇問題。」

瑞雪直認有暗戀對象

至於片中守謢住暗戀的李淳，還出招助他追喜歡女生的瑞雪，自言本身個性較害羞，於表達愛情方面更非常弱，更曾被人拒愛，令其打擊不少，她說:「在高中時候喜歡一個學長，我們一起上補習班，一起唸書，我一直暗示他，買東西給他吃，又給他紙巾，但他只一直笑，都沒有注意到，當等了一、兩個月之後就放棄了，到現在也沒有聯絡了。（現在有喜歡的男生？）有好感，他是圈外人，但我也要等時機到才跟他表白，哈哈！」

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