老婆勸唔好通街鬧人　陳柏宇解釋：需要發洩

歌手陳柏宇（Jason）到電台宣傳新歌《爸爸的禮物》，講述作為爸爸的心態：「爸爸平時唔識點去表達嘅感受。」但他笑言新歌不是講自己：「因為平時我都講好多。（衰嘢呢？）好多衰嘢已經唔講，淨係講咗兩成，其實可以再賤啲。」問到平時可會跟太大及囡囡講「I Love You」？他坦言：「會呀，慣咗講，老婆都畀我感染咗。」

揸車時最火爆

他坦言有段時間曾常常向家人發脾氣：「但對唔識嘅人就會忍耐，所己我就諗係咪應該將耐性留番畀自己關心嘅人呢？想改變少少，不過諗諗吓，對住屋企人應該表達真嘅情感，所以我都係繼續鬧啦，哈哈。」他又自爆揸車時最火爆：「我會喺車度鬧人，可能揸車特別多需要發洩嘅情況，但番到屋企就唔會。（老婆會唔會寧願你咁？）佢叫我唔好成日通街鬧人，我話發洩都係平衡自己情緒。」他又謂如果遇到激氣事不會主動打給老婆呻：「因為發生完之後我就會冇咗回事，我嬲人最多5分鐘，如果我打畀佢嘅話只會再嬲多次，所以唔記得仲好。」

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