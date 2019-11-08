唔介意同舊愛合作　麥秋成：蔡思貝係師姐

藝員張振朗與近期加入無綫的麥秋成與一班新人在將軍澳電視城為《萬千星輝賀台慶》表演項目排舞。張振朗被問到與排舞師麥秋成跳舞是否很大壓力？他笑說：「梗係大壓力，不過好多謝阿成好畀心機教我。」有份編舞的麥秋成則說：「佢已經好叻，加多咗好多舞步畀佢。」張振朗笑謂有拍排舞片段給女友看，但卻被取笑跳得像肥企鵝。

未諗同蔣家旻發展

麥秋成最近與無綫簽下經理人合約，他指試過拍電影，加入無綫希望可以學習更多不同範疇的東西幫助日後創作，也希望盡快拍劇。問到可會介意與舊愛蔡思貝合作？他笑說：「唔介意，佢係我師姐嘛。」麥秋成與蔣家旻最近傳緋聞，更被拍得前後腳返回他的西貢寓所，麥秋成則說：「大家係朋友，我哋成班朋友一齊放狗、食飯。（有冇機會發展？）依家未諗咁多住。」張振朗笑說：「佢啱啱先入嚟TVB，睇吓先啦，哈哈。」

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