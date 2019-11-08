華鼎獎公布入圍名單　賈靜雯惠英紅爭視后

「第26屆華鼎獎百強電視劇提名名單」今日公布，於芸芸入圍名單中，「中國百強電視劇」的視后及新銳演員方面競爭激烈，早前憑話題劇《我們與惡的距離》開齋奪金鐘視后的賈靜雯，將力戰三大影后蔣雯麗《正陽門下小女人》、惠英紅《鐵探》、秦海璐《老酒館》及華鼎視后姚晨《都挺好》;「最佳新銳演員」入圍者均是新一代流量演員，繼有《陳情令》的肖戰與王一博、李現《親愛的、熱愛的》、易烊千璽《長安十二時辰》，以及新人曾舜晞《倚天屠龍記》。

而「中國百強電視劇」視帝方面，則有雷佳音《長安十二時辰》、倪大紅《正陽門下小女人》、何冰《芝麻胡同》、黃磊《小歡喜》及陳寶國《老酒館》；任達華的《破冰行動》及周海媚的《倚天屠龍記》分別入圍「最佳男、女配角」，馮紹峰與太太趙麗穎均憑《知否知否應是綠肥紅瘦》入圍「中國古裝題材電視劇」視帝、視后，至於袁偉豪亦憑《鐵探》角逐「中國當代題材電視劇」「最佳男演員」，與曾演出電影《紅海行動》的黃景瑜一同爭獎。

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